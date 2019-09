Gogoro VIVA, i nuovi e colorati scooter elettrici pronti per l'Europa

Il nome Gogoro vi dice qualcosa? Se seguite le nostre pagine probabilmente si, visto che vi abbiamo mostrato da poco le nuove stazioni da 200 kWh per lo swapping delle batterie sugli scooter elettrici. Ma di quali scooter parliamo? Gogoro ha per l'appunto lanciato anche i nuovi veicoli urbani con batteria rimovibile.

Si chiamano Gogoro VIVA e sono dei piccoli scooter elettrici davvero colorati e smart, pensati per un pubblico giovane ma non solo. Sono ultra leggeri, pesano infatti appena 80 kg, eppure mettono a disposizione dell'utente uno spazio di 21 L per trasportare zaini e altri piccoli oggetti. A differenza dei primi scooter Gogoro, in grado di raggiungere una velocità di 80 km/h, questi nuovi VIVA sono stati pensati appositamente per la città e dunque non vanno oltre i 50 km/h, del resto il piccolo motore interno produce 3 kW di potenza, 4 CV.

In Europa - dove arriveranno nel 2020 - dunque verrebbero classificati come scooter L1e, perfettamente compatibili con l'attuale Ecobonus. Nel corpo dello scooter si può alloggiare una batteria singola, non due come in altri modelli Gogoro, una singola carica è comunque sufficiente a percorrere circa 80 km, si possono dunque fare tranquillamente 1-2 giorni d'uso urbano.

Gogoro ha poi puntato tutto sulla personalizzazione, con oltre 100 accessori disponibili sin dal Day One e un catalogo colori (che è possibile mescolare) davvero invidiabile. L'unico vero problema è che l'azienda fondata a Taiwan opera per il 94% su territorio domestico, dove fra l'altro esistono oltre 1.400 punti di swap dove prendere nuove batterie e lasciare le vecchie scariche. In Europa i VIVA arriveranno il prossimo anno, si presume con un prezzo di circa 2.000 euro, ma dovremo caricarli a casa, sempre che non si sviluppino servizi swap anche nel vecchio continente.