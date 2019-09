Gogoro lancia le nuove stazioni da 200 kWh: lo scooter elettrico si carica in un istante

Come sarà il futuro elettrico delle due ruote? Senza pensieri, come ci anticipa una nuova stazione Gogoro, azienda fondata a Taiwan che ha lanciato i suoi nuovi punti di "scambio" per batterie cariche/scariche per scooter elettrici.

A dir la verità a oggi esistono già 1.000 GoStations a Taiwan, che aiutano i clienti Gogoro a rifornirsi sempre di batterie fresche e pronte all'uso. A Taipei ogni rider trova una nuova stazione ogni chilometro in pratica, con Gogoro che ha ora annunciato un restyling dei suoi punti di "swap". Parliamo di grandi stazioni in grado di "sopravvivere" a grossi black-out anche per due giorni e mezzo, inoltre possono funzionare in modo bidirezionale, cedendo energia alla rete in caso di bisogno.

Ecco dunque le nuove Super GoStation, stazioni in grado di stoccare fino a 200 kWh di energia, utili a supportare circa 1.000 rider. Gogoro porterà questi nuovi punti "swap" in sei grandi città già entro la fine del 2019. La società ha anche annunciato un piano Flat per l'uso di batterie: con 9,60 dollari al mese e poi altri 0,07 dollari per ogni Ah utilizzato. In questo modo con 1 dollaro americano si percorrono 20 km, il che non è affatto male, non si ha inoltre l'ansia della ricarica: si arriva in stazione, si prende una nuova batteria e si lascia la "vecchia" a ricaricare. Ora bisogna solo aspettare che stazioni di questo tipo arrivino anche in Europa, con mezzi compatibili...