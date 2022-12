Godetevi questo giro veloce con la Volkswagen Golf 7 GTI sul Nurburgring

Il tracciato del Nurburgring continua a offrirci grandi emozioni, riprese tutte dagli youtuber del mondo automotive come Micha Charoudin. Lo stesso content creator a ottobre ci ha mostrato un abilissimo pilota paraplegico alla guida della BMW M2. Oggi, invece, è il momento di un hot lap con la Volkswagen Golf 7 GTI.

A percorrere la pista assieme al noto creator, peraltro proprietario dell’azienda di noleggio auto Apex Nürburg, è un suo amico pilota che da tempo percorre il Nurburgring Nordschleife durante i Track Day. Entrambi sono saliti a bordo di una Volkswagen Golf 7 GTI dotata di freni e sospensioni modificate, e anche di una roll cage con finiture in fibra di carbonio. Insomma, ha tutto il necessario per garantire alte prestazioni e sicurezza allo stesso tempo.

Il filmato, che trovate allegato alla notizia, inizia con la disamina delle specifiche tecniche e poi ci porta rapidamente sulla pista, con camere nell’abitacolo, sul contachilometri e sulla pista, per avere occhi ovunque. Dopo un primo riscaldamento tra curve a velocità moderata, la hot hatch guidata dal pilota inizia a viaggiare come si deve sulla pista tedesca, superando agilmente tanti altri appassionati.

Nei primi rettilinei la Golf 7 GTI in questione arriva a 200 km/h circa, ma poi sale rapidamente a 234 chilometri orari nei migliori tratti, mostrando al contempo l’affidabilità dei freni sulle staccate. Con questo ritmo serrato è stato impossibile vedere altri veicoli sorpassare la Volkswagen, e le emozioni per i fan dell’alta velocità sono assicurate, pur essendo un video e non l’esperienza vera e propria.

