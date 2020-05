Il Go-Smart Monopattino 10' Eco in offerta da Mediaworld: porta fino a 140 kg

Oltre ai "soliti noti" a marchio Xiaomi o Segway, il mercato dei monopattini elettrici ha ovviamente anche altri modelli, pensiamo al Ducati Pro I, al Twodots OneKick Three, al Lexgo P-8A, tutti venduti nelle principali catene di elettronica. Ora aggiungiamo alla lista anche il Go-Smart Monopattino 10" Eco, in offerta da Mediaworld.

Parliamo di un modello con motore da 350W e ruote piene da 10 pollici, dunque più grandi dei Segway ES1/ES2 e e dello Xiaomi Mi Electric Scooter Pro, con 20 km di autonomia e 20 km/h di velocità massima. La vera particolarità di questo monopattino però risiede nel peso che può trasportare: se quasi tutta la restante concorrenza si ferma a 100 kg, il Go-Smart Monopattino 10" Eco può arrivare fino a 140 kg. La batteria inoltre si ricarica in circa 4 ore e il freno posteriore è meccanico, mentre quello anteriore è elettronico.

Ha un piccolo display per monitorare le info di marcia, è perfettamente pieghevole ma non può vantare funzioni avanzate come il Cruise Control e il limitatore di velocità. Mediaworld lo sta vendendo in offerta a 369 euro al posto di 399 euro. Vi ricordiamo che dal 4 maggio al 31 dicembre 2020 sarà attivo il Bonus Mobilità del Governo, che permette di ottenere rimborsi del 60% su biciclette e monopattini. Attenzione però perché non tutti i cittadini italiani posso usufruirne, per leggere il testo ufficiale del decreto vi rimandiamo alla news dedicata.