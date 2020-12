Ecco un go-kart fuori di testa: l'Oldsmobile Quad 4 Aerotech

Molto spesso su internet si trovano dei veicoli davvero assurdi, e quello che stiamo per descrivervi lo è di sicuro. La galleria di immagini in fondo alla pagina mostra l'Oldsmobile Quad 4 Aerotech go-kart: un mezzo dal design peculiare e dalla rarità elevatissima.

Di esemplari che ispirano alla storica macchina da corsa ne verranno costruiti appena 70, e verranno venduti tramite le concessionarie Oldsmobile da Bird Manufactoring. L'annuncio pare accennare al fatto che il go-kart sia mosso da un motore Briggs and Stratton da 3 cavalli di potenza, e ciò avrebbe assolutamente senso.

Nel caso in cui non conosciate la Oldsmobile Aerotech Quad 4 vera e propria, si tratta di una di quelle macchine progettate apposta per l'alta velocità. Il termine Quad 4 deriva proprio dal tipo di motore: un quattro cilindri in linea con quattro valvole per cilindro, che rappresenta una soluzione non comunissima quando il suo sviluppo è iniziato, nel 1984.

Gli ingegneri erano molto soddisfatti del lavoro, e commissionarono la progettazione di un leggerissimo esemplare speciale in fibra di carbonio dotato di qualità aerodinamiche eccellenti. Successivamente venne aggiunto un possente turbo sull'I4, che portò l'output complessivo fino ai 900 cavalli utili a raggiungere i 350 km/h a Mesa, in Arizona, nel 1986. In futuro ulteriori iterazioni della vettura poterono toccare persino i 442 km/h.

Al giorno d'oggi questa replica in stile go-kart può riportare alla luce un design stilisticamente superato, ma resta comunque davvero intelligente per tutti i trucchi escogitati. Oldsmobile sapeva di dover spingere al massimo sul coefficiente aerodinamico, ed è proprio quello che fece, senza tralasciare la duttilità: il team realizzò un sistema consentiva di modificare la forma del fondo per adattarlo a ogni tipo di circuito.

Dal nostro canto presumiamo che la sua silhouette possa diventare molto meno aerodinamica con un casco a fare capolino dalla monoposto, ma è davvero difficile pretendere di meglio. Restando in tema di kart e divertimento assoluto vi consigliamo di dare un'occhiata a due diversi modi di intrattenersi utilizzando i motori. Il primo è stato pensato dall'ex pilota di Formula 1 Lucas di Grassi, che per il suo compleanno ha deciso di sfidare gli amici a una competizione di paintball su go-kart. Il secondo invece è un nuovo rollercoaster di Super Mario Kart costruito a Osaka, in Giappone: la realtà aumentata incrementa l'immersione.