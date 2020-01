Questo Go-Kart monta un vero motore Tesla da 603CV e peso-potenza 1:1

Motore Tesla: Check. Potenza sproporzionata: Check. Divertimento assicurato: Check. Prezzo contenuto: Eww... Damian Butcher e il Driftech hanno realizzato un esperimento semplicemente notevole: hanno preso un autentico motore Tesla da 450kW (che equivalgono a 603CV) e l'hanno messo su un Go-Kart da gara. C'è anche un video.

Il rapporto peso potenza è fondamentalmente 1 a 1: il veicolo pesa solamente 450Kg, ergo 1 kW per 1 Kg. Semplicemente spaventoso. Come si vede anche dalla foto, il veicolo è asimettrico: il pilota è alloggiato sul lato destro del veicolo. Questo perché sulla sinistra sono state collocate le batterie, si tratta di un espediente per bilanciare il peso e assicurare una tenuta ottimale.

La distribuzione dei pesi, scrive Eleckrek, dovrebbe essere un saldo 60/40, che arriva a 50/50 nelle frenate più concitate in curva.

Il Go-Kart con motore Tesla ha fatto la sua comparsa al Sydney EV Expo, un evento dell'Australian Electric Veichle Association.

Notevole anche la tecnologia sul cruscotto: è stata montata una dashboard completamente touch.

Tutto bello, ma si può ordinare? Sì. Basta avere 100.000$ dato che a tanto è stato stimato il costo di produzione.

Come potete vedere dalle foto, il Go-Kart può essere messo in pista con due assetti: in versione "scarna", con l'estetica di un normale Go-Kart o, in alternativa, con chassis da gara con aerodinamica potenziata.