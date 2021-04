Sul go-kart a 150 km/h: folle inseguimento della Polizia a Frosinone

Spesso la vita sa essere più assurda e surreale della letteratura, o del cinema di Hollywood - e le immagini che arrivano oggi da Frosinone ne sono ulteriore conferma. La Polizia si è ritrovata a inseguire un uomo che sfrecciava in go-kart a 150 km/h.

Una storia assurda avvenuta lo scorso 30 marzo, quando un uomo a bordo di un go-kart è stato visto sfrecciare a velocità folli nella città ciociara. All’alt dei militari il “pilota d’assalto” non si è certo fermato, anzi, ha aumentato la sua corsa e innescato un inseguimento durato diversi minuti - con i poliziotti all’inseguimento che hanno fatto di tutto per inseguire l’uomo in sicurezza, senza mettere a repentaglio la sua incolumità.



Si è arrivati così fra le campagne di Veroli e Alatri, dove finalmente la volante all’inseguimento è riuscita a metter fine a questa storia incredibile. Il protagonista di questa “avventura” è risultato poi essere un personaggio già noto alle forze dell’ordine, con diversi precedenti alle spalle. L’uomo era sprovvisto di assicurazione e non aveva con sé neppure la patente, che in ogni caso gli è stata revocata. Dovrà inoltre rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla violazione di divieto di circolazione e delle attuali restrizioni contro il COVID-19.



Una notizia che fa quasi “il pari” con l’uomo fermato ubriaco alla guida di un monopattino elettrico in Lombardia.