GMC Sierra affonda nel lago in diretta televisiva: sorpresa e sgomento per gli astanti

Un GMC Sierra HD è appena stato filmato in diretta televisiva mentre affondava nel lago Springfield, nell'Illinois (stavolta è stato la vittima). Un incidente assurdo che ha sorpreso sia la troupe che gli altri astanti.

L'evento si è verificato proprio durante le riprese di ABC NewsChannel 20. I giornalisti erano intenti a fare un report sul campo circa il diritto di avviare la costruzione di edifici intorno al lago: da una parte ci sono le esigenze e le volontà di alcuni cittadini, mentre dall'altra si sono schierati i gruppi per il diritto all'acqua che lamentano la possibile distruzione di ettari ed ettari di natura incontaminata.

All'improvviso però in avvenimento ha sconvolto i piani del reporter il quale, avvertito dal cameramen o da un'altra persona posizionata dietro la telecamera, si è voltato per assistere alla inaspettata discesa del pickup dentro il lago.

In base alle prime informazioni condivise pare che il proprietario del veicolo fosse impegnato nel lanciare l'amo con la propria canna da pesca, per cui il Sierra era privo di occupanti e con freno d'emergenza disinserito. Purtroppo possiamo solo immaginare cosa si provi nel vedere la propria macchina mentre viene inghiottita dalle acque, ma d'altra parte siamo sollevati dal report della Sangamon County Rescue Squad, che ha immediatamente provveduto a confermare l'assenza di feriti.



A ogni modo il GMC Sierra HD negli Stati Uniti ha un prezzo di partenza pari a 35.000 dollari, e dal nostro canto speriamo fosse assicurato per ogni evenienza. Prima di lasciarvi alle vostre faccende vogliamo però rimandarvi ad un importantissimo progetto in sviluppo presso GMC: ecco l'enorme Hummer EV mentre si aggira nel traffico a pochi mesi dalla commercializzazione.