GMC Hummer EV: un teaser lo mostra per la prima volta, dall'alto

GM, come è noto, è stata costretta a posticipare la presentazione del suo nuovo GMC Hummer EV, il massiccio e potente pick-up elettrico con cui intende fare la guerra al Cybertruck di Tesla. In compenso, il brand ha mostrato un nuovo teaser e —per la prima volta in assoluto— il grande pubblico può vedere il veicolo in azione.

Il breve filmato, completamente senza audio, enfatizza la rivoluzione silenziosa del truck elettrico. Un veicolo potente, che trasuda automotive americano da tutti i pori, ma che nonostante i suoi CV e la sua stazza non emette alcun suono.

Hummer a distanza di oltre 10 anni dall'ultimo modello torna ufficialmente, e lo fa con un veicolo in un perfetto equilibrio tra tradizione e completo stravolgimento del passato del brand.

Il nuovo filmato è ancora molto cauto nel rivelare una volta per tutte il design del GMC Hummer EV, la ripresa è dall'alto, e sufficientemente distante da lasciare ancora quasi intatto il mistero. Nei prossimi mesi GM mostrerà sicuramente qualche immagine ufficiale in più, in attesa del reveal definitivo.

Ricordiamo che un precedente teaser aveva mostrato l'imponente calandra dell'Hummer elettrico. Nel frattempo, c'è chi ha già visto il design definitivo del veicolo, come lo youtuber E for Electric che sostiene che il veicolo sia "sufficientemente noioso da conquistare più acquirenti del Cybertruck".