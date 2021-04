Il GMC Hummer EV SUV è ufficiale: tantissimi cavalli e 500 km di range

Uno dei veicoli elettrici più attesi è di sicuro l'imminente GMC Hummer EV, il quale propone di rivoluzionarsi rispetto ai pickup precedenti a combustione interna mettendo sull'asfalto un sistema privo di emissioni e ricco di tecnologia, nonché delle solite caratteristiche intrinseche che l'hanno reso tanto iconico.

La casa automobilistica statunitense ha in sviluppo anche una variante sport utility vehicle del suo enorme prodotto, e adesso ha deciso finalmente di presentarlo in via ufficiale con immagini e specifiche tecniche: attraverso la galleria di immagini in fondo alla pagina potete ammirare il GMC Hummer EV SUV.

Il primo elemento da menzionare è la presenza di ben tre motori elettrici disponibili al lancio, anche se in seguito arriverà una variante più economica a doppio motore. Come al solito, GMC non si trattiene in termini di potenza: l'Hummer tri-motor garantirà 842 cavalli di potenza e una spaventosa quantità di Nm di coppia (forse più di 1.200 Nm) per incollare il conducente al sedile anche per via dell'erogazione immediata delle coppia massimale. Tali numeri equiparano l'EV alle sue controparti diesel rendendo possibile ogni tipo di utilizzo per il SUV di lusso.



Dentro l'abitacolo invece ritroviamo una configurazione a cinque sedili, mentre l'ampia area di carico è stata equipaggiata con una ruota di scorta a dimensione regolare. Le nuove feature comprendono invece l'Enhanced Super Cruise, l'assurda modalità di guida a quattro ruote sterzanti definita Crabwalk Mode e l'assurda launch mode definita in modo ilare come "Watts To Freedom". In effetti l'Hummer elettrico sarà in grado di passare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi, e potrà quindi competere in accelerazione con molte delle supercar presenti attualmente sul mercato.



I primi acquirenti potranno tra l'altro portarsi a casa il modello Edition 1, il quale offre di serie un set di cerchi da 22 pollici e una vasta gamma di personalizzazioni. Subito disponibile sarà anche il pacchetto Extreme Off-Road: cerchi da 18 pollici circondati da pneumatici da 35 pollici per superare ogni asperità e guadare qualunque corso d'acqua.



Gli automobilisti attenti alle percorrenze con batteria carica non avranno poi di che preoccuparsi, poiché il brand americano ha già affermato che, a seconda della variante scelta, si spazierà da un minimo di 400 ad un massimo di oltre 500 km per singola carica. Per il momento non abbiamo ancora i prezzi destinati ai clienti italiani, ma quelli statunitensi potranno mettere in garage il SUV elettrico in Edition 1 dall'inizio del 2023 per una cifra di partenza di 105.595 dollari (110.595 dollari con Extreme Off-Road Package). Nella primavera dello stesso anno arriveranno le varianti standard a tre e due motori, che partiranno rispettivamente da 99.995 dollari e 89.995 dollari.