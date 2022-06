GMC Hummer EV sempre più inarrestabile: con la Extract Mode raddoppia l'altezza da terra

Il GMC Hummer EV dispone di curiosi sistemi che lo rendono agile alla guida, tra le quali il “movimento granchio”, ma a breve riceverà un aggiornamento al software che lo renderà ancor più inarrestabile in fuoristrada. Grazie alla nuova modalità di guida “Extract Mode” l’Hummer si alza ancora di più per passare sopra ogni cosa.

In condizioni di guida normali, le ruote dell’Hummer EV hanno un’escursione di 257 mm che permettono un angolo di attacco di 41,5 gradi all’anteriore e 31,6 gradi al posteriore. Quando la situazione si fa più critica c’è poi la “Raised Mode” che alza le sospensioni a 302 mm, con gli angoli di attacco e di uscita che salgono rispettivamente a 44,3 gradi e 33,7 gradi.

Ebbene, con la nuova “Extract Mode” il colosso americano si alza ancora di più, quasi raddoppiando il valore standard. L’escursione delle sospensioni sale a quota 404 mm, mentre l’angolo di attacco raggiunge un incredibile valore di 49,7 gradi, mentre quello di uscita cresce a 38,4 gradi. Se ciò non bastasse, aumentano anche le sue capacità di guado: in condizioni normali l’Hummer EV può immergersi fino a 660 mm, ma con il nuovo assetto rialzato può arrivare fino a 813 mm.

"Il nostro obiettivo era spingere i confini di ciò di cui è capace un veicolo elettrico e sviluppare funzionalità reali e utilizzabili che consentiranno ai clienti di portare il fuoristrada a un livello superiore", ha spiegato Aaron Pfau, responsabile dello sviluppo di GMC Hummer EV. “Lo sviluppo della GMC HUMMER EV è stata una tabula rasa che è stata compilata da un team dedicato di ingegneri che sono appassionati di fuoristrada. L'aggiunta di una funzione innovativa come Extract Mode si traduce in un veicolo fuoristrada con un'incredibile altezza da terra e capacità che ti porteranno in nuovi posti”.

In effetti, nonostante le dimensioni e il peso possano dire il contrario, nel documentario di un’ora dedicato alo sviluppo dell’Hummer EV abbiamo visto che la guida offroad è il suo pane quotidiano, e non si tira indietro nemmeno quando c’è da saltare.