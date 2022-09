Il GMC Hummer EV continua ad impressionare, ma ci piove dentro

Da quando è stato presentato, l’Hummer EV non fa che lasciare senza fiato coloro che si siedono al posto di guida. Ciò succede per ovvi motivi, a partire dalle dimensioni colossali del veicolo, passando poi per le prestazioni incredibili nonostante la mole e una serie di chicche non trascurabili, ma non mancano i problemi sul colosso GMC.

Il famoso youtuber Marques Brownlee è rimasto colpito dagli eccessi dell’Hummer EV, invece un suo collega “del tubo”, un certo Frank Baltierrez, ha pubblicato un video dopo aver passato 800 miglia in compagnia del gigante elettrico, ma nel tessere le lodi del veicolo sotto molti punti di vista, non ha potuto fare a meno di mostrare alcune criticità dell’Hummer EV, problemi che a quanto pare sono comunque già noti alla casa madre.

Guardando il video infatti, apprendiamo che con le prime piogge che si sono abbattute su Chicago, il veicolo del nostro protagonista ha iniziato a “imbarcare” acqua, a causa di un problema con i pannelli del tetto, che a quanto sembra non sono ermetici e permettono quindi all’acqua di infiltrarsi in abitacolo, scolando non solo sui sedili anteriori, ma anche sul divano posteriore.

Un problema che può essere risolto rivolgendosi ad un rivenditore autorizzato, ma è comunque una faccenda scomoda dovuta probabilmente alla fretta con cui il SUV è stato introdotto sul mercato. GM è al corrente del problema, e come parte del Customer Satisfaction Program sostituirà i montanti in questione, denominati I-Bars, con delle nuove unità che adottano un design differente che va a risolvere il problema.

Insomma, l’acqua sembra essere il nemico numero uno dell’Hummer EV, che lamenta anche problemi elettrici nella zona del montante A.