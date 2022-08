GMC Hummer EV contro AMG G63 e Durango Hellcat: quanto è veloce il colosso elettrico?

In questi anni di sviluppo l’Hummer EV ha saputo far parlare di sé, a partire dal suo peso fuori misura passando poi per alcune chicche tra le modalità di guida che lo rendono quasi inarrestabile, senza dimenticare che l’Hummer elettrico era così potente da impennare durante i primi test: riuscirà a tenere testa ad alcuni dei SUV più veloci?

Per rispondere alla domanda ci vengono in aiuto i ragazzi di Throttle House, che nel loro ultimo video pubblicato su YouTube, hanno portato sulla drag strip altri due pesi massimi da affiancare al GMC: da una parte la Mercedes-AMG G63 e dall’altra la Dodge Durango Hellcat, due SUV tutt’altro che lenti nel correre verso l’orizzonte.

La coppia di sfidanti ha un peso analogo compreso tra i 2400 e 2500 kg, ma la tedesca eroga 585 CV e 850 Nm di coppia, mentre l’americana si spinge oltre al motore Hellcat (Drift King Keeichi Tsuchiya è rimasto impressionato dalla Dodge Challenger Hellcat) da 6.2 litri che tocca i 720 CV di potenza e gli 868 Nm di coppia.

L’Hummer EV si butta nel mezzo della sfida a testa alta e col petto in fuori grazie ai suoi tre motori elettrici che nella variante pick-up sprigionano 1.000 CV e 1.900 Nm di coppia, numeri mozzafiato che a momenti superano la somma delle due sfidanti, ma che devono fare i conti con un peso da transatlantico, che ferma l’ago della bilancia oltre le 4 tonnellate.

Nella prima sfida con partenza da fermo, il trio dimostra quanto siano diventati prestanti i SUV di oggi, ma ovviamente è AMG la prima a dare forfait per via dei suoi numeri più contenuti. Hummer e Dodge invece partono come delle catapulte, ma la seconda riesce ad avere uno spunto migliore grazie ai numerosi chilogrammi di peso che deve portarsi dietro. L’Hummer EV recupera strada velocemente, ma il limitatore elettronico di velocità a 170 km/h gli preclude ogni velleità di vittoria.

La sfida con partenza lanciata è andata più o meno allo stesso modo, con le due americane a darsi battaglia per la vittoria, in uno scontro incredibilmente equilibrato, dove i pochi centimetri di vantaggio del colosso elettrico sono stati mantenuti fino alla linea del traguardo, raggiunta prima che il limitatore di velocità entrasse di nuovo in azione. A questo punto viene da chiedersi fino a che punto potrebbe spingersi il gigante elettrico senza l’elettronica che lo tiene imbrigliato.