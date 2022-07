Così GM vuole battere Tesla entro il 2025: la ricetta di Mary Barra

In campo elettrico Tesla è sicuramente il mostro da battere, il re da detronizzare. In Europa è Volkswagen che vuole scalzare il brand di Elon Musk, negli USA c'è GM che vuole assolutamente conquistare la vetta in campo EV - come ha confermato una volta per tutte il CEO Mary Barra.

Non è la prima volta che la giovane CEO di GM parla di Tesla e di come la sua azienda abbia intenzione di scalzarla dal podio dell'elettricità. A febbraio vi abbiamo parlato de La sfida di General Motors è battere Tesla, ora la Barra ha rilasciato una nuova intervista dove ha semplicemente ribadito tutto quanto, di come l'intenzione primaria del marchio americano sia primeggiare sul fronte delle EV, su cui sta investendo praticamente tutto. L'obbiettivo di GM è parecchio ambizioso, visto che Tesla ha venduto 936.000 vetture a zero emissioni lo scorso anno, mentre General Motors si è fermata a 25.000 nel 2021.

In questo 2022 le cose non sembrano andare meglio, visto che a causa di un richiamo delle Bolt EV nel Q2 2022 sono stati consegnati appena 7.300 modelli - inclusi il nuovo GMC Hummer EV e i van commerciali BrightDrop. A GM purtroppo non basta la bontà dei propri prodotti per battere Tesla, c'è bisogno di affrontare il rincaro delle materie prime, la crisi dei chip, il rialzo dei tassi di interesse e l'inflazione americana sempre più alle stelle. Inoltre il pubblico americano è abbastanza riluttante a passare alle EV, salvo gli utenti che scelgono appositamente Tesla. In generale il mercato elettrico negli USA vale un misero 5% di market share fra le nuove immatricolazioni, GM è però convinta di poter primeggiare entro il 2025.

La ricetta segreta? Prezzi delle auto più bassi: "Per raggiungere il 30, il 40 o il 50% delle EV vendute nel Paese dobbiamo convincere le persone con vetture dal prezzo compreso fra i 30.000 e i 35.000 dollari". GM non scherza su questo fronte, il prezzo di partenza della Bolt EV è appena stato portato a 26.000 dollari (e sul mercato non c'è ancora la Tesla da 25.000 dollari promessa da Elon Musk, è un segmento che la Barra deve sfruttare assolutamente), mentre il SUV elettrico Equinox partirà attorno ai 30.000 dollari nell'autunno del 2023 e il Blazer EV partirà da 45.000 dollari. Entro il 2025 General Motors offrirà al pubblico un catalogo di 30 vetture alimentate a batteria, dunque ce ne saranno per tutti i gusti. Elon Musk è avvisato, soprattutto dopo che Tesla ha alzato di nuovo i prezzi delle sue auto, anche in Italia.