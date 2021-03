GM vede la Chevy Camaro come un'auto da corsa grazie a un ottimo render digitale

La Chevrolet Camaro sta attraversando un periodo particolarmente negativo. Le vendite sono in calo ormai da parecchio tempo, e il produttore ha aggiornato la vettura solo tramite l'aggiunta di alcune tonalità per la carrozzeria.

Un recentissimo post ufficiale fatto sul profilo Instagram di General Motors lascia però intendere che all'interno della compagnia statunitense ci sono ancora persone che hanno a cuore le sorti della storica muscle car americana. Come potete vedere dall'immagine digitale in fondo alla pagina, la vettura è stata reinventata come un estremo bolide da corsa di categoria GT3.

Il design vanta una fascia frontale incredibilmente aggressiva, dove un ampio splitter domina la parte inferiore incrementando il carico aerodinamico. Le prese d'aria sono altrettanto imponenti e consentono il raffreddamento del motore, che si posiziona sotto ad un cofano dotato di un'apertura ben poco modesta. Correndo verso la fiancata notiamo dei passaruota esageratamente muscolari a ricoprire cerchi dal diametro pari ad almeno 20 pollici, mentre al retrotreno è impossibile non posare gli occhi sul troneggiante alettone posteriore.

In realtà la Camaro, nella sua quinta iterazione, ha già avuto modelli della categoria GT3, ma la sesta generazione si è fermata al livello inferiore, e cioè alle specifiche da GT4. Per i produttori di auto l'investimento nel mondo delle corse è spesso un'opera di marketing, ma a quanto pare Chevrolet sta puntando tutto sulle prestazioni che la Corvette restituisce nelle gare endurance.

Per il momento l'erede della attuale Camaro sembra essere ancora molto lontana. Le voci di corridoio indicano il 2026 come anno più probabile per la settima generazione, ma non è ancora chiaro cosa Chevy abbia intenzione di fare per riportare in alto le vendite della muscle car nel 2021 o 2022.

Giusto per citare una rivale diretta, la Ford Mustang riesce ancora a trascinare i consumatori in concessionaria grazie ad un appeal difficilmente scalfibile, e oltretutto alcuni insider prevedono l'arrivo di una nuova generazione già entro il 2022.

Da menzionare sono poi anche gli sforzi dell'Ovale Blu di offrire sotto il badge "Mustang" una gamma di veicoli che possa soddisfare quanti più consumatori sia possibile. E' per questo motivo che il marchio ha lanciato la Mustang Mach-E a zero emissioni: ecco la nostra prova in pista.

Per chiudere tornando alla Camaro non possiamo non mostrarvi un esemplare del 1981 modificato per erogare ben 2.400 cavalli di potenza.