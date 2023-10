GM torna a vendere in Europa: si parte con la Cadillac Lyriq EV

Signore e signori, General Motors (GM) sta per tornare ufficialmente in Europa grazie alla mobilità elettrica. Il colosso americano porterà nel vecchio continente la sua nuova ammiraglia di lusso, ovviamente a zero emissioni: la Cadillac Lyriq.

Il primo mercato in cui si può già ordinare una nuova Cadillac Lyriq è quello svizzero, con le prime consegne che dovrebbero avvenire nella prima metà del prossimo anno. GM ha però confermato la volontà di espandersi gradualmente anche in altri mercati europei, partendo innanzitutto da Svezia e Francia, con altri tre Paesi che si aggiungeranno nei prossimi due anni. Certo siamo pronti a scommettere che l’Italia non sarà, ahinoi, nella lista delle nazioni prescelte, siamo ancora parecchio indietro con la mobilità elettrica e quando arrivano nuovi prodotti veniamo puntualmente scavalcati da buona parte del continente, ma speriamo vivamente di essere smentiti.

Ricordiamo che GM manca dal mercato di massa europeo dal 2017, anno in cui ha venduto Opel e Vauxhall al gruppo francese PSA, oggi Stellantis. A oggi viene esportato solo un numero limitato di Chevrolet Camaro, di Corvette e Cadillac XT4, ma si tratta davvero di modelli di nicchia.

Nicchia dove probabilmente anche la Cadillac Lyriq sarà relegata: parliamo di una vettura che in Svizzera viene venduta a 82.000 franchi svizzeri, poco più di 85.000 euro al cambio. L’autonomia promessa è di massimo 530 km grazie alla batteria Ultium. La Lyriq è un modello di nicchia anche negli Stati Uniti, dove lo scorso Q3 2023 ha venduto 3.018 unità, comunque più che raddoppiate rispetto al Q2 2023. Vedremo se questi numeri cresceranno non appena GM avrà normalizzato la produzione, del resto al lancio la Lyriq è andata sold out in 19 minuti.

Tornando alla vendita della Cadillac Lyriq, GM vuole utilizzare sia gli ordini online che quelli negli Store monomarca, ne esiste uno in centro a Zurigo ad esempio. L’obiettivo è comunque bypassare i concessionari e offrire un’esperienza molto simile a quella di Tesla. Ora non ci resta che aspettare, eventualmente, lo sbarco del GMC Hummer EV sulle coste europee (anche se ricaricare l’Hummer EV non è proprio economico).