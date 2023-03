GM sfida Tesla e Mercedes con il suo Ultra Cruise: oltre 20 sensori sulla nuova Celestiq

Tesla e Mercedes-Benz sono probabilmente le aziende automotive che più hanno investito in Guida Autonoma su larga scala, la prima sta lavorando al Full Self Driving, la seconda ha già commercializzato un sistema di livello 3. Anche General Motors però vuole dire la sua con l’avanzato Ultra Cruise della nuova Cadillac Celestiq da 300.000 dollari.

La berlina premium americana arriverà sul mercato all’inizio del 2024 e sarà sin da subito una delle vetture più tecnologiche del mercato - anche grazie al suo sistema Ultra Cruise, evoluzione del già avanzato Super Cruise. Il Super Cruise di GM è stato di recente testato da Consumer Reports ottenendo un punteggio di 75, secondo soltanto al sistema BlueCruise di Ford che ha ottenuto 84 ma comunque superiore a Mercedes-Benz (72) e Tesla (61).

Ebbene Ultra Cruise andrà a migliorare ulteriormente l’affidabilità del sistema grazie a una serie di nuovi sensori disponibili sulla Cadillac Celestiq. La berlina avrà un sistema di monitoraggio focalizzato sul conducente, uno scanner LiDAR, telecamere a lungo raggio, radar a lungo e a corto raggio, un’avanzata piattaforma di calcolo. In totale GM ha promesso oltre 20 sensori che daranno al computer di bordo una visione a 360 gradi dell’ambiente attorno al veicolo.

Ma di che livello parliamo? Legalmente parlando, siamo sullo stesso piano del Full Self Driving di Tesla: il conducente sarà costretto a prestare attenzione alla strada tutto il tempo, dunque sarà un avanzato sistema di Livello 2 (Tesla conferma che il Full Self Driving sarà di Livello 2). Nonostante questo GM assicura che il sistema è progettato per essere hands-free nel 95% dei casi, siamo insomma sulla strada intrapresa da Ford per il suo BlueCruise che abbiamo potuto apprezzare in un lungo viaggio di 4.500 km a bordo di una Ford Mustang Mach-E GT. Non vediamo l’ora di saperne di più sull’Ultra Cruise, anche se la Cadillac Celestiq non verrà commercializzata in Europa.