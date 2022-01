GM mostra il suo rover lunare in un interessante video

A parecchi decenni dal suo ultimo rover lunare General Motors ha deciso che è arrivato il momento di presentare il nuovo concept, il quale consentirà all'uomo di tornare sul nostro satellite per restarci definitivamente. Sono passati otto mesi dall'annuncio del progetto, e adesso abbiamo i primi dettagli sul veicolo.

Il video pubblicato su Instagram dalla compagnia e visibile in fondo a questa pagina è servito al team di sviluppo per illustrare le particolarità necessarie ad un suolo differente da quello terrestre. Il nuovo "Lunar Terrain Vehicle" non appare affatto lussuoso, ma è perfetto per condizioni di bassa gravità e di elevate sollecitazioni.

"Questa è visione del nostro Industrial Design team per il prossimo capitolo lunare di General Motors coi partner GMDefense e LockheedMartin." Ad un primo impatto il veicolo sembra mettere quasi interamente da parte l'estetica per puntare tutto su robustezza e funzionalità. Del resto non necessita neanche di un pilota umano, data l'assenza di un volante, anche se non mancano comandi sulla console centrale (probabilmente i 35 miliardi investiti da GM sull'elettrificazione sono serviti).



E' chiaro che lo scopo del mezzo è quello di supportare l'azione umana attraverso il trasporto di carichi, di agevolare gli atterraggi e di fornire assistenza per via del pacco batteria di serie. Ecco come Rick Ambrose, vicepresidente esecutivo di Lockheed Space, partner di GM, ha commentato nel merito:"Questi rover di prossima generazione estenderanno drammaticamente le capacità degli astronauti in quanto eseguiranno investigazioni scientifiche di massima priorità sulla Luna, le quali impatteranno in modo fondamentale sulla comprensione umana circa il nostro posto all'interno del sistema solare."



Da parte nostra non vediamo l'ora di ammirare il rover all'azione, ma per restare in tema ci teniamo a chiudere mostrandovi la proposta di un altro brand di un certo peso: ecco il rover lunare di Toyota.