GM Menlo, l'elettrica con 410 km di autonomia che non potrete acquistare

GM ha intenzioni alquanto serie con l'elettrico, come conferma la nuova Menlo con 410 km (NEDC) di autonomia e un prezzo di soli 23.000 dollari (circa 21.000 euro). Peccato però che non potrete comprarla.

Il produttore americano infatti non ha intenzione di portare la sua nuova creazione negli Stati Uniti o in Europa ma soltanto in Cina, probabilmente per far venire un po' di invidia agli altri mercati. Come saprete, la Cina è uno dei più grandi mercati elettrici del momento e un mezzo di questo tipo è un investimento sicuro, dunque il ragionamento di GM fila alla perfezione.

La GM Menlo sarà disponibile in quattro varianti prezzate da 159.000 Yuan a 179.000 Yuan, al cambio circa 20.000 e 23.500 euro. La vettura si presenta al mercato con fari LED, display da 10,1 e 8 pollici per gestire tutte le impostazioni interne e l'infotainment, con uno spazio di carico possibile fino a 1.077 litri. Il suo motore da 110 kW produce una coppia istantanea di 350 Nm, con un consumo medio di 13,1 kWh/100 km.

In 40 minuti di connessione a una colonnina Fast Charge è possibile ripristinare l'80% della carica, anche se GM non ha svelato la potenza di ricarica massima ufficiale. Di certo l'auto arriva completa di svariati sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, il che per il prezzo di listino non è affatto male. Speriamo di vedere un modello simile anche dalle nostre parti.