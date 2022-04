GM e Honda annunciano partnership per 'milioni di veicoli elettrici economici entro 2027'

Due colossi del mondo automotive vogliono puntare sui veicoli elettrici: General Motors e Honda hanno annunciato una partnership per lo sviluppo di una gamma di veicoli elettrici da portare sul mercato a prezzi accessibili entro il 2027, realizzando le tecnologie e i design del futuro.

Questa intrigante collaborazione tra le due case automobilistiche mira a produrre milioni di veicoli elettrici con focus sui crossover compatti, sfruttando le tecnologie di ambedue le società, la capacità di progettazione e le strategie di approvvigionamento per offrire prodotti finali che siano di altissima qualità e comunque convenienti al consumatore finale.

L’obiettivo sarà, pertanto, quello di ridurre il costo dell’elettrificazione migliorando contemporaneamente prestazioni e sostenibilità delle automobili. Il primo passo cruciale sarà l’evoluzione delle batterie Ultium di casa General Motors.

Come affermato dal CEO di Honda Toshihiro Mibe, “Honda si impegna a raggiungere l’obiettivo della carbon neutrality su base globale entro il 2050, che richiede di ridurre i costi dei veicoli elettrici per rendere possibile il loro acquisto al maggior numero di clienti possibile”. Mary Barra, CEO di GM, ha aggiunto: “GM e Honda condivideranno le migliori strategie di tecnologia, design e produzione per fornire veicoli elettrici convenienti e desiderabili su scala globale, compresi i mercati chiave in Nord America, Sud America e Cina”.

