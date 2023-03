GM ha creato un mini Bronco elettrico: è lungo appena 3,3 metri

Ford si appresta a portare il mitico fuoristrada Bronco anche in Europa, fra gli appassionati si sta tenendo il conto alla rovescia da anni ormai... tuttavia è una vettura particolarmente costosa che non tutti possono acquistare. Forse per questo motivo GM ha creato un "mini Bronco" elettrico - ma solo per la Cina.

Quella che vedete in pagina è la prima immagine del Baojun Yep, un mini SUV totalmente elettrico creato grazie alla joint venture di General Motors, SAIC e Wuling (la società che ha creato la Wuling MINI EV). Ha solo due porte e nell'aspetto ricorda davvero un Bronco ultra compatto e giocattoloso.

In termini di dimensioni si parla di 3.381 mm di lunghezza (addirittura più corto della nuova Volkswagen ID.2all), di 1.685 mm di larghezza e di 1.721 mm di altezza. SAIC-GM-Wuling assicurano che sarà 60 cm più compatto del Suzuki Jimny, inoltre il suo unico motore posteriore sarà in grado di erogare fino a 68 CV con 140 Nm di coppia, in termini di potenza dunque potrebbe impensierire la nuova Dacia Spring Extreme da 65 CV. La batteria LFP dovrebbe assicurare 303 km di autonomia, parliamo però dello standard CLTC, meno preciso del WLTP. Il Baojun Yep debutterà ufficialmente in Cina nel mese di aprile 2023, con prime consegne a maggio 2023.