GM colpita dal karma dopo aver detto no ad Android e Apple: vendite Blazer sospese

Non tutti vedono la tecnologia allo stesso modo. General Motors ha già dichiarato di ritenere Android Auto e Apple Car Play pericolosi per gli automobilisti e gli effetti della loro, appena annunciata, decisione di sospendere l'implementazione di questi sistemi inizia a farsi sentire.

Il gruppo ha manifestato questo cambio di direzione attraverso un sistema di infotainment integrato proprietario attraverso la nuova Chevrolet Blazer EV. Tuttavia, pare che le cose non stiano andando così bene per via di numerosi problemi software (altre problematiche che hanno colpito GM riguardano l'implementazione di Chat GPT all'interno dei concessionari).

Secondo i consumatori, i guasti causati da queste anomalie software sarebbe molto gravi, con alcune che impedirebbero addirittura il corretto funzionamento del veicolo. La natura di queste problematiche sarebbe così grave da aver spinto Chevrolet a ritirare momentaneamente dal mercato la Blazer, in attesa che ulteriori indagini facciano luce sulla questione il prima possibile.

General Motors non ha ancora rivelato il numero esatto dei veicoli venduti attualmente colpiti da questa problematica e che necessiteranno di un richiamo. Inoltre pare che le precedenti dichiarazioni riguardo la sicurezza dei sistemi Android ed Apple siano state, in qualche modo, ritrattate dai vertici della società.

Diciamocela tutta: quando le cose vanno male, la reazione più logica e razionale è quella di tenere aperte più porte possibili e valutare a tempo debito i vari scenari. Camminare con le proprie gambe non sempre porta a buoni risultati, specie in un mercato dove la tecnologia si poggia su fondamenta molto solide per via della presenza di veterani come Apple e Google.