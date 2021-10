GM a caccia di Tesla: il brand vuole chiudere il gap entro il 2025

Da circa due anni General Motors ha palesato importantissimi piani per la transizione dei modelli proprietari dai motori a combustione interna a quelli completamente elettrici. Al momento GM ha preparato 35 miliardi di dollari di investimenti da spalmare da qui al 2025: un esborso colossale e senza precedenti per il gruppo.

Per il mondo della mobilità questo periodo storico assume le forme di una rivoluzione senza precedenti, sia per il modo con il quale i cittadini si spostano che per la natura propulsiva dei veicoli che utilizzano. I motori elettrici alimentati a batteria stanno rapidamente soppiantando quelli tradizionali (la Tesla Model 3 domina in Europa), ed è chiaro che General Motors abbia tutta l'intenzione di seguire il trend facendo meglio dei competitors.



In una recente intervista rilasciata durante il programma "Squawk Box" dell'emittente CNBC, il CEO di General Motors Mary Barra ha affermato che il brand è assolutamente in grado di raggiungere Tesla per numero di veicoli venduti negli Stati Uniti entro il 2025. Barra è convinta che i consumatori resteranno impressionati dall'offerta di EV:"Quando guardiamo al portfolio a nostra disposizione, e non solo all'Hummer e alla Lyriq, Mark Reuss ci parla anche di un veicolo simile all'Equinox che avrà un prezzo di circa 30.000 dollari, poi sta arriverà il Silverado E e subito dopo un prodotto GM e, ancora, tutti gli altri prodotti che non abbiamo ancora annunciato. Sono completamente a mio agio, poiché quando le persone salgono a bordo di questi veicoli restano semplicemente di sasso. Per questo motivo li commercializzeremo fino a quando giungeremo ad essere i primi per market share di EV."



Già adesso la Cadillac Lyriq incarna un SUV elettrico sbalorditivo, sia per la cura costruttiva che per la specifiche tecniche (la domanda è immensa: preordini del Lyriq chiusi in 19 minuti). L'Hummer EV poi avrà le proporzioni di un carro armato, ma i suoi motori elettrici gli doneranno le performance di una supercar.