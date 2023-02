Glickenhaus 007S, auto da corsa per le strade di tutti i giorni: costa 2,5 mln di dollari

Se qualcuno di voi fosse alla ricerca di un'hypercar davvero estrema allora dovrebbe buttare un occhio alla Glickenhaus 007S. Si tratta di fatto di un'auto da corsa pensata per la strada, derivata direttamente dalla LMH, acronimo di Le Mans Hybrid, e vettura con cui la casa americana partecipa al Mondiale WEC.

Così come la Mercedes-AMG GT One, il cui primo esemplare è stato consegnato negli scorsi giorni, anche la Glickenhaus 007S è una vera e propria hypercar in grado di sprigionare una potenza inaudita. Sotto il cofano troviamo infatti ben 1.000 cavalli, ma a differenza della concorrente tedesca che è ibrida plug-in, si tratta di un bolide con motore endotermico, vecchia scuola, precisamente un V8 biturbo di 3.5 litri, propulsore che deriva da quello usato nelle competizioni e sviluppato da Pipo Motors.

Il peso sarà di circa 1.400 chilogrammi e stando a quanto sostiene l'azienda, i fortunati proprietari della 007S (ne verranno prodotte solo 24), potranno noleggiare un circuito, montare gomma da gare e regolando assetto ed elettronica vivranno il brivido di pilotare una vera e propria auto da corsa.

Ovviamente per poter mettere le mani su tale gioiello bisognerà mettere in preventivo una cifra non indifferente: chi la vuole dovrà infatti sborsare ben 2,5 milioni di euro. Ma stiamo parlando comunque di un'auto più unica che rara, con guida centrale e due sedili ai lati, anche se non è ben chiaro come si riuscirà ad accedere agli stessi. Chi la volesse dovrà inoltre aspettare due anni, questi i tempi di attesa previsti.

Al momento la Glickenhaus 007S è acquistabile solo negli Stati Uniti ma è in programma l'omologazione anche per l'Europa di conseguenza potremmo vederla forse sulle strade italiane a partire dal 2025. La casa automobilistica americana non è ovviamente nuova a tali fuoriserie esagerate, e a listino annovera anche altri modelli esclusivi come ad esempio la Glickenhaus 004S, protagonista del crash test più costoso di sempre.