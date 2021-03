Ecco la Glickenhaus 007 LMH mentre ruggisce a Monza

L'imminente Scuderia Cameron Glickenhaus 007 LMH (Le Mans Hypercar) è stata filmata mentre sfrecciava a tutta birra sul circuito di Monza che, come gli appassionati di Formula 1 ben sanno, è una tappa imprescindibile del campionato di Formula 1.

Insomma, il piccolo ma avanzatissimo produttore di proprietà di James Glickenhaus vuole mettere a punto il suo bolide al meglio, e inizialmente per farlo si era recato al circuito di Vallelunga. Il video in alto ci permette a ogni modo di ascoltare il sound della macchina quando si pesta per bene l'acceleratore.

Le onde sonore della SCG 007 derivano da un prepotente V8 twin-turbo da 3,5 litri sviluppato da Pipo Moteurs e ritoccato dalla Scuderia Glickenhaus. Esso gode di un innovativo sistema denominato "artificial intelligence throttle", il quale è capace di gestire i turbocompressori indipendentemente da quanto il pilota pigia sul pedale destro. Oltretutto il propulsore vanta una testata che ha origine nelle vetture dal World Rally Championship.

All'atto pratico la vettura della categoria Hypercar di Le Mans scarica sull'asfalto ben 670 cavalli di potenza, limitati a tale livello proprio per non violare le regole imposte dall'organizzazione. Altri team hanno invece optato per implementare soluzioni ibride, come i classici V6 coadiuvati da unità elettriche. Toyota per esempio è andata proprio in questa direzione per la sua GR010 Hybrid, mentre il pubblico è estremamente curioso di capire quale sentiero calcherà Ferrari al suo debutto nella competizione fissato al 2023. La compagnia di Maranello sta sviluppando tante tecnologie per l'ibridazione, ma non è mai detta l'ultima parola.

In chiusura vogliamo dare uno sguardo al futuro di Le Mans e delle Hypercar rimandandovi ad un interessantissimo progetto ufficiale Lotus. La casa automobilistica britannica sta facendo tesoro dell'esperienza accumulata durante lo sviluppo dell'eccellente Evija per preparare la macchina perfetta per la sua eventuale partecipazione alla 24 Ore di Le Mans 2030, e il risultato è questa incredibile Lotus E-R9.