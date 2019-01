Perché gli Stati Uniti sono tornati ad usare questo pezzo di artiglieria di 50 anni fa

I campi di addestramento dell'Esercito americano hanno visto il grande ritorno della D-30, un pezzo di artiglieria che si è fatto la Guerra Fredda, ed era prodotto dalla Russia e dalla Cina. Vecchio ma affidabile, il Saddam (come è stato ribattezzato in Iraq) è diventato fondamentale per gli USA.

Come molte delle armi sovietiche dell'epoca, questo obice da 122mm ha due pregi non indifferenti: costa poco produrlo, ed è piuttosto affidabile. Per questo non stupisce che sia rimasto in dotazione negli eserciti di una grossa pletora di Paesi, soprattutto quelli che non possono avere un budget militare particolarmente elevato.

Così la Force Assistance Brigades dell'Esercito statunitense che è stata costituita per aiutare i partner militari oltre oceano, si sta specializzando proprio nell'uso del D-30 in scenari di guerra contemporanei.

"Lo usano sul campo di battaglia 65 Paesi in tutto il mondo", ha detto il Tenente Colonnello Julian Urquidez, "inclusi molti nostri alleati e partner. Quello di cui abbiamo bisogno è diventare esperti della materia". Una necessità molto pratica, perché se gli USA hanno uno degli eserciti militarmente più sofisticati, il resto del mondo non corre alla stessa velocità, e ignorare il funzionamento di un mezzo come l'obice D-30, seppur datato,così diffuso dove l'America è presente boots on the ground, fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

Il D-30 è stato usato per la prima volta in battaglia nel 1963, oltre 50 anni fa. L'utilizzo versatile ne ha permesso l'utilizzo nelle situazioni più varie: può essere montato agilmente su un mezzo corazzato o su un carro. Con una portata di 15Km e la capacità di sparare anche otto colpi in un minuto nelle situazioni di emergenza.