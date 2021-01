Giuliano Alesi debutta su una Ferrari F1 e omaggia il padre Jean con il numero 28

Il 25 gennaio 2021 è una data che il giovane Giuliano Alesi non dimenticherà facilmente: per lui infatti ha segnato il debutto su una monoposto Ferrari.

Nella giornata di ieri infatti il figlio del mitico Jean Alesi ha esordito su una Ferrari di F1 sul circuito di Fiorano - dove si sta tenendo una cinque giorni di test sulle monoposto di prima categoria. L’ex pilota Ferrari ha seguito il tutto dai box, senza nascondere una naturale emozione. Lui stesso del resto ha esordito su una monoposto Ferrari sullo stesso tracciato ben 30 anni fa, il 28 ottobre 1990, anno del suo passaggio a Maranello dopo l’esperienza con la Tyrrell.

Questa data si lega in qualche anche all’esperienza di Giuliano, che per omaggiare il padre ha deciso di correre con il numero 28. Il giovane Alesi ha girato dapprima su una pista ancora bagnata dalle piogge dei giorni scorsi, con gomme Full Wet, per poi passare alle Demo Slick a mescola gialla una volta che la pista ha iniziato ad asciugarsi.

Per la scuderia del cavallino rampante saranno cinque giorni intensi, infatti impegnato nei test non ci sarà soltanto Giuliano Alesi, oggi 26 gennaio toccherà a Charles Leclerc dopo una piccola parentesi di positività legata al Coronavirus, mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio sarà invece il turno di Carlos Sainz, e sarà un debutto anche per lui su una monoposto rossa. Grande chiusura con Mick Schumacher, figlio del più famoso Michael, e Callum Ilott. (Foto: Federico Basile/Motorsport Images)