Dalla nuova Giulia fino alla prossima Jeep: i 9 modelli Stellantis in produzione in Italia

Nei prossimi anni saranno diversi i modelli che andranno a rimpolpare la line up di Stellantis, molti dei quali realizzati negli stabilimenti italiani. Purtroppo non troverà la luce nel Bel Paese la nuova Fiat Panda B-SUV che uscirà la prossima estate e che sarà prodotta in Serbia.

Niente da fare anche per la nuova Lancia Ypsilon presentata ieri in diretta streaming, e assemblata in Spagna, e lo stesso avverrà per l'Alfa Romeo Milano, il nuovo B-SUV del Biscione in arrivo ad aprile e costruito in Polonia, a Tychy, da cui escono già le Fiat 600 e le Jeep Avenger.

Qualcosa comunque sarà prodotto anche nel nostro Paese, a cominciare da Lancia, che vedrà la produzione della Gamma nell'impianto di Melfi, in arrivo dal 2026 (dovrebbe uscire forse anche la versione HF nel 2027).

Dubbi invece per quanto riguarda la Delta in arrivo nel 2028 che sarà prodotta su piattaforma STLA Medium attualmente disponibile a Sochaux, Rennes, Eisenach e Melfi. Per quanto riguarda Maserati, invece, a Mirafiori sono in arrivo entro quest'anno le nuove versioni Folgore full-electric della Gran Turismo e della Gran Cabrio, mentre per il 2025 era prevista la Quattroporte full electric, progetto attualmente bloccato.

Novità anche in casa Alfa Romeo con l'arrivo delle nuove Stelvio e Giulia che prevedranno anche una versione full electric e che saranno prodotte nello stabilimento di Cassino dal 2025. Tornando a Melfi, uscirà dalle linee di produzione l'anno prossimo la Jeep Renegade, ma nel contempo arriverà un altro modello di Jeep, non ancora ufficializzato, mentre è in dubbio l'arrivo della Opel Manta dal 2026, sempre nello stabilimento con sede in Basilicata.

Infine, sempre nel plant di Melfi, dalla fine del 2024 arriverà la prima full electric a marchio DS, quindi un altro modello (non meglio specificato) dello stesso brand, dal 2025. Visionando l'elenco delle auto in produzione, spiccano senza dubbio dei modelli interessanti come le nuove Stelvio e Giulia, ma anche la rinnovata Gamma e la futura Jeep.

Manca però il classico modello "ad alto volume" come la 500 o la Panda che comunque potrebbe arrivare nel corso dei prossimi anni. Ricordiamo che al momento si produce la 500e a Mirafiori mentre la Pandina è realizzata a Pomigliano.