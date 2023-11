Giulia GTAm: l'Alfa Romeo più potente di sempre che sbaragliò le tedesche

Forse non tutti conoscono l'Alfa Romeo GTAm. Si tratta di una versione ancora più performante rispetto alla già mostruosa GTA, e delle due ne sono state prodotte solo 500, tutte ovviamente vendute nel giro di breve tempo.

Circa tre anni fa, ben prima della splendida Alfa Romeo Giulia SWB Zagato, il Biscione ha mostrato al mondo intero la GTA e la GTAm, entrambe realizzate in collaborazione con i piloti della scuderia Formula 1 Alfa Romeo dell'epoca, leggasi Kimi Raikkonen, che di recente ha comprato casa in Italia, e Antonio Giovinazzi.

Una vettura fantastica al punto da essere premiata anche in Germania con il prestigioso riconoscimento di "AUTO BILD SPORTSCAR of the Year 2021" per la categoria Berline e Station Wagon, battendo ben 109 concorrenti fra cui alcune sportivissime "casalinghe" come la BMW M3 e l'Audi RS6.

A rendere assolutamente mostruosa questa vettura era il motore, un V6 da 2.9 litri turbocompresso da ben 532 cavalli, il propulsore più potente mai prodotto da Arese, in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 3,6 secondi.

Ovviamente la GTAm non era un'auto per tutti, visto che per portarsela a casa bisognava strappare un assegno da 185mila euro, ma soldi spesi assolutamente bene. Di fatto era una vettura da corsa omologata per la strada, con due soli posti, con tanto di roll barr posteriore.

Era inoltre dotata di uno splitter frontale enorme, così come di un alettone posteriore con 4 diverse possibili posizioni. All'interno, sedili sportivi Sabelt in fibra di carbonio, con cintura a sei punti e paratia in alcantara per un effetto davvero racing.

Tutte le Giulia GTA sono state vendute e al momento se ne contano 341 fra Europa e Medio Oriente, quindi 88 in Giappone, 40 in Cina, 18 in Australia, 8 in Sudafrica e infine 5 in Nuova Zelanda. Una vera e propria opera d'arte con le ruote come solo il Made in Italy sa fare.