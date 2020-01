A giugno la nuova Alfa Romeo Giulia GTA da 620 CV per i 110 anni del marchio?

Appena ieri 22 gennaio vi abbiamo raccontato di come, il prossimo 24 giugno, Alfa Romeo potrebbe lanciare una nuova vettura in occasione dell'anniversario numero 110. Ebbene quella vettura potrebbe essere la nuova Alfa Romeo Giulia GTA.

Una vettura ad altissime prestazioni che farebbe certamente la felicità degli appassionati più incalliti (e sportivi) del marchio. Si tratta infatti di una variante che si andrebbe a posizionare addirittura sopra la Quadrifoglio in termini di potenza, costruita usando il DNA della Gran Turismo Alleggerita. Dai 505 CV della Giulia Quadrifoglio infatti avremmo un salto fino ai 620 CV; la coppia non è nominata dalle indiscrezioni, è però lecito pensare a un significativo boost rispetto ai 600 Nm prodotti dal motore di derivazione Ferrari V6 da 2.9 litri della Quadrifoglio.

Tutto questo ben di Dio però sarebbe disponibile solo con cambio automatico ZF a 8 rapporti, dunque niente manuale per gli amanti della pista. Passando al peso, la nuova Giulia GTA riprenderebbe le qualità della Grant Turismo Alleggerita, andando a pesare 20 kg in meno rispetto alla Giulia Quadrifoglio. Per ora si tratta solo di indiscrezioni, per il 24 giugno però è già fissato un evento a Milano per festeggiare i 110 anni del marchio, certamente ne sapremo di più nelle prossime settimane.