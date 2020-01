A giugno una nuova Alfa Romeo per festeggiare i 110 anni del marchio?

Il prossimo 24 giugno Alfa Romeo compie 110 anni e il marchio italiano potrebbe festeggiare questo importante traguardo presentando un nuovo modello 2020.

A dirlo sono i nostri colleghi di Motori Online, secondo cui la prossima vettura del Biscione potrebbe essere l'atteso B-SUV costruito su piattaforma PSA. Sul tavolo c'è però anche una seconda opzione, che potrebbe far sicuramente più gola agli appassionati incalliti del brand: una sportiva GT erede della 6C.

Certo dovessimo dar retta al mercato, diventa più probabile che Alfa Romeo presenti il SUV, lanciandolo così nel segmento più dinamico e ambito del momento. Non sappiamo ancora se sarà una versione seriale, pronta per la produzione, oppure un concept in piena regola; in questo secondo caso Alfa Romeo potrebbe mettere in cantiere un veicolo con tecnologia condivisa FCA-PSA, che sarebbe certamente più interessante - dal punto di vista giornalistico e non solo.

Sul fronte sportivo invece Alfa Romeo potrebbe svelare un concept figlio della Duetto oppure della GTV. Sicuramente gli ultimi rinvii e cambi in corso d'opera della line-up 2021-2022 hanno posto il marchio in un momento di stand-by, sarà importante uscirne a testa alta, magari anche grazie all'aiuto di PSA... vedremo. Da appassionati delle quattro ruote vorreste da Alfa Romeo prima il B-SUV o la sportiva? Forse conosciamo già la risposta...