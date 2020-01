A giugno la prima Lamborghini LEGO Technic: sarà la Sian?

Nonostante le tante mostre, gli eventi e tutti i collezionisti sparsi per il mondo, c'è ancora chi considera i LEGO dei semplici "giocattoli per bambini". Il discorso cambia però quando si parla di LEGO Technic, la serie di mattoncini più complessa del mercato, che sfida anche i più grandi. Ebbene la serie avrà presto un set Lamborghini.

È dal 2016 che LEGO, con la serie Technic Ultimate Series, ha iniziato a offrire modelli molto complessi di automobili, tutt'altra cosa rispetto ai più giocosi set Speed Champions. A dare il via a tutto è stata la Porsche 911 GT3 RS, prima che arrivasse un'incredibile Bugatti Chiron un paio di anni dopo.

Ora per i mattoncini danesi sembra essere arrivato il momento di fare squadra con Lamborghini, anche se i due marchi non hanno ancora rivelato quale vettura sarà ricreata con i pezzi Technic. Le prime indiscrezioni parlano della spettacolare Lamborghini Sian, che diventerebbe sin da subito - dopo l'uscita prevista a giugno - un modellino da collezione.

Un modellino in scala 1:8, esattamente come avvenuto con Porsche e Bugatti nel recente passato, con un numero di pezzi attorno ai 3.600. Il prezzo invece, come tradizione, potrebbe essere un'autentica stangata e sfiorare i 400 euro, come accaduto per la GT3 RS.