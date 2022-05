La gita domenicale con le supercar finisce malissimo per questa McLaren 720S

Pochi giorni fa abbiamo avuto il piacere di passare un po’ di tempo in compagnia della McLaren 720S, il gioiello arancione di Woking, che oltre ad avere un look mozzafiato è anche dannatamente performante. Ebbene, per alcuni la 720S potrebbe essere anche troppo cattiva a giudicare dalle immagini che arrivano dal Messico.

Una carovana di supercar per le strade messicane porta subito alla mente Forza Horizon 5, l’ultima fatica di Playground Games e Microsoft (a proposito, qui potete leggere la nostra recensione di Forza Horizon 5), ma in questo caso è tutto vero, e purtroppo sono reali anche i danni colossali riportati dalla McLaren 720S gialla che vedete nel filmato.

La dinamica dell’incidente è sconosciuta, ma non esitiamo ad ipotizzare che dietro alla botta ci sia un cocktail esplosivo di alta velocità e poca esperienza alla guida. Quel che è certo è che la sportiva di Woking torna a casa con le ossa rotte: probabilmente l’auto si è esibita in un testacoda durante il quale ha sbattuto rovinosamente con la parte posteriore, sradicando completamente ruota, impianto frenante e sospensione del lato posteriore sinistro.

I conducente non ha riportato alcun tipo di danno, e come sempre è la cosa più importante, ma non possiamo dire lo stesso della 720S, che per un po’ di tempo rimarrà lontana dalle strade, anche perché il costo della riparazione non sarà certo a buon mercato, tenendo conto che l’auto adotta il particolare Proactive Chassis Control di McLaren, che utilizza condotti idraulici al posto delle normali barre antirollio.