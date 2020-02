Un giro in pista con la Ferrari F8 Tributo: il video

Esattamente un anno fa, poco prima del Salone di Ginevra 2019 (a proposito, vi ricordiamo che il Salone di Ginevra 2020 è stato cancellato poche ore fa a causa del Coronavirus), la Ferrari F8 Tributo è stata annunciata in pompa magna. Oggi possiamo ammirare la vettura in azione.

La stessa scuderia del cavallino rampante ha mostrato l'auto in azione in un video ufficiale, al tempo dell'annuncio, oggi invece vediamo un filmato creato appositamente per valutare l'accelerazione della vettura in pista. Secondo Ferrari, la F8 Tributo è capace di raggiungere i 340 km/h di massima, eseguire uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi, lo 0-200 in 7,8 secondi.

Saliamo dunque a bordo dell'auto senza perdere ulteriore tempo, anche se purtroppo l'inquadratura non è delle migliori e parte del tracciato non si riesce a vedere. Ciò che invece si nota perfettamente è la velocità indicata dal tachimetro digitale della F8 Tributo, impostato in mph però, dunque dovete fare qualche breve calcolo per capire gli scatti dell'auto curva dopo curva.

Inoltre avrete sicuramente notato la guida a destra, siamo infatti in Australia dove si guida esattamente come in Giappone e nel Regno Unito. La F8 Tributo, lo ricordiamo, vanta 720 CV, con una potenza/litro di 185 CV per ogni litro di cilindrata.