In giro sui pattini in autostrada: stava seguendo le indicazioni del navigatore

La Polizia Stradale ha recentemente fermato una giovane donna che stava percorrendo di notte su dei pattini a rotelle l’Autostrada A10 che collega Ventimiglia a Genova dopo la segnalazione di alcuni automobilisti che hanno allertato le autorità della presenza della persona sulla corsia di marcia.

Nel momento in cui è stata fermata, la giovane si è giustificata dicendo che “stavo solo seguendo le indicazioni del navigatore satellitare”. Sul posto sono accorse due pattuglie della sottosezione di Imperia che hanno rallentato il traffico nel tratto stradale mentre intercettavano la persona, che è stata indirizzata in un parcheggio dov’è stata bloccata per metterla in sicurezza.

E’ qui che, in risposta alle domande degli agenti, la persona fermata si è giustificata osservando che stava seguendo le indicazioni che gli aveva inviato il suo navigatore satellitare, il quale l’aveva indirizzata verso l’autostrada. Tuttavia, non aveva considerato che le indicazioni in questione si riferivano alle vetture e non ai pattini, ed il tratto per ovvie ragioni di sicurezza non era percorribile in questo modo. Secondo quanto riferito dall’ANSA, gli agenti hanno provedduto a multare la persona e a segnalarla alla Motorizzazione Civile, qualora dovesse decidere di prendere la patente. L’ammontare della sanzione non è stato diffuso, tanto meno l’età della ragazza