Un giro del Nurburgring a bordo della Apollo Intensa Emozione, con un sound stratosferico

Apollo Intensa Emozione di nome e di fatto. La supercar tedesca è prodotta in una serie limitata di soli 10 esemplari, ed è già un’emozione poter dire di averla vista dal vivo, figuriamoci tra i cordoli di un circuito severo come il Nurburgring. Grazie a Misha Charoudin però ci sediamo direttamente a bordo dell'Apollo IE per un giro sul Green Hell.

Alla guida dell’unicorno c’è un collaudatore della casa che non tira il collo alla creatura, anche perché non sarebbe il massimo parcheggiare oltre 2,5 milioni di euro di auto contro le barriere, ma allo stesso tempo ci permette di godere appieno della sinfonia proveniente dal V12 aspirato da 6.3 litri montato subito dietro ai sedili, capace di 780 CV e 759 Nm di coppia.

Numeri niente male, che si affiancano ad un peso di soli 1250 kg che permette uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi, per poi continuare la corsa fino ai 333 km/h di velocità massima. Il telaio della Intensa Emozione è un monoscocca di fibra di carbonio sviluppato assieme a HWA AGA e Capricorn Group, pesa soltanto 105 kg e supera in parte i requisiti di sicurezza delle specifiche FIA per le vetture LMP2, giusto per farvi capire di che pasta è fatto.

Con quello che offre, l’Apollo Intensa Emozione sarebbe assolutamente in grado di registrare un tempo degno di nota sul Nordschleife, ma la sua rarità rema contro l’impresa (se siete alla ricerca di un giro a tutto gas, salite a bordo della Porsche 911 GT3 992 di Manthey Racing). Dunque godiamoci questo giro al trotto: alzate il volume e buona visione.