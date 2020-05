Un giro a bordo della Rimac C_Two, elettrica che tocca i 415 km/h: il video

Cosa sapete a proposito della Rimac C_Two? Vi rinfreschiamo la memoria noi prima di farvi salire sul bolide per un hot lap registrato in un nuovo video da Misha Charoudin.

Partiamo dal principio: Rimac Automobili è un marchio croato che sviluppa automobili elettriche ad altissime prestazioni, proprio come questa C_Two, hypercar dalle possibilità spaventose. L'auto può infatti accelerare (secondo le specifiche del Concept_Two) da 0 a 96 km/h in appena 1,85 secondi, qualcosa che mette i brividi anche solo a leggere.

Questo grazie a quattro motori elettrici indipendenti, in grado di erogare in combo la bellezza di 1.914 CV e 2.300 Nm di coppia istantanea - tanto per rendere l'idea. I motori posteriori, curiosamente, sono anche corredati di un cambio a due velocità, mentre i motori anteriori sono classici a singola velocità. Ad alimentare questo ben di Dio ben 120 kWh di energia stoccati all'interno di due pacchi batteria, compatibili ovviamente con la ricarica veloce DC in CCS Combo.

La sua velocità massima? Beh tenetevi forte perché si arriva a 415 km/h. Dopo queste premesse potete accomodarvi a bordo, così da fare un giro (virtuale purtroppo) su questo bestione - dal prezzo di listino di circa 1 milione di euro. Rimac ne costruirà soltanto 100 unità.