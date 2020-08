Un giro a bordo della nuova Volkswagen ID.3 con inquadratura POV

La nuova Volkswagen ID.3 è sicuramente una delle auto più attese del 2020: è 100% elettrica, è la prima della famiglia ID, ha un prezzo aggressivo per ciò che offre. Ora che i primi modelli stanno per arrivare fra le mani dei clienti è arrivato il momento di salire a bordo e fare un giro con un video in POV.

POV non significa altro che Point-of-view, abbiamo dunque il punto di vista del conducente - che ha evidentemente montato una action camera sulla testa. Abbiamo così la possibilità di vedere esattamente ciò che vedremmo seduti all'interno dell'auto, notando la posizione dello schermo centrale, il nuovo quadro strumenti digitale e percepire quale tipo di esperienza di guida potremmo avere nell'abitacolo della hatchback 100% elettrica di Volkswagen.

Ricordiamo che la sua uscita, riservata alla sola Europa, ha avuto non pochi guai e ritardi, dovuti soprattutto a problemi software; adesso però la compagnia tedesca sembra aver risolto tutto, anzi la linea produttiva è già proiettata alla Volkswagen ID.4, SUV 100% elettrico che sarà venduto in Europa e in Nord America. Se siete curiosi, dunque, di sapere come si sta all'interno della ID.3, mandate pure in play il video presente in pagina. Andate invece al nostro articolo dedicato ai prezzi per conoscere quanti soldi sono richiesti per averne una in Italia.