Facciamo un giro a bordo dell'Aston Martin Valkyrie a Goodwood: semplicemente mostruosa!

Il Festival di Goodwood è incredibilmente attraente per gli appassionati di motori ma i giorni successivi all’evento non smettono di regalare emozioni, e grazie a Jack Rix di TopGear possiamo sentire almeno un pizzico di quelle sensazioni che si provano a bordo di una vettura incredibile come l’Aston Martin Valkyrie, che impressiona anche in video.

Il debutto della vettura non è stato dei migliori, dato che durante la prima apparizione si è fermata a causa di un guasto tecnico da pochi euro, ma nei giorni seguenti niente ha potuto fermarla, e meno male, perché sarebbe stato un vero peccato non poter assistere alla furia del suo motore V12 aspirato da 6.5 litri Cosworth, capace di erogare più di 1100 CV e di suonare fino agli 11.000 giri/min.

Il sound è da pelle d’oca, ma questo tipo di video mette in mostra altri dettagli molto interessanti che passerebbero altrimenti inosservati. A partire dalla posizione della pilota e del passeggero molto stretta e intricata, seppur relativamente comoda a detta di Jack, e dovuta alle forme della vettura votate all’efficienza aerodinamica pura, simile ai concetti che vediamo in Formula 1.

Molto interessante anche la strumentazione di bordo della Valkyrie, che racchiude tutte le informazioni più importanti all’interno di un display ricavato all’interno del volante, che ovviamente è ricco di pulsanti, selettori e ghiere, ognuno adibito a comandare una specifica funzione, mentre più spostato, quasi di fronte al passeggero, è presente un secondo display che fornisce una miriade di informazioni e parametri fondamentali della vettura.

Ora basta parlare, e come sempre vi invitiamo ad alzare al massimo il volume del dispositivo su cui vi trovare in questo momento, e godetevi lo spettacolo che è in grado di mettere in scena una vettura di questa caratura.