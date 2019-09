Girava in strada sul monopattino elettrico senza patente: 5mila Euro di multa

Multa record per un 40enne di Brescia che stava girando sul suo monopattino elettrico senza regolare patente. La Polizia locale infatti l'ha fermato e prima di sequestrargli il mezzo gli ha inflitto una sanzione di 5mila Euro. Le motivazioni sono state spiegate dal comandante, Francesco Natoli.

"Quel monopattino, come la maggior parte di quelli attualmente in circolazione, consente di superare la velocità di 16 chilometri orari e quindi diventa a tutti gli effetti un motociclo, a cui deve essere applicato il Codice della strada" ha affermato Natoli, secondo cui il cui il conducente era sprovvisto della patente, il che ha portato alla sanzione.

Inizialmente si era infatti pensato che la sanzione multa fosse frutto dell'accumulo di più infrazioni, ma il comandante ha immediatamente voluto smentire le voci ed ha rivendicato come i suoi agenti non hanno fatto altro che applicare il Codice della Strada.

Natoli ha osservato che nel corso dell'estate da poco conclusa, a Brescia sono stati sequestrati quattro mezzi con la stessa motivazione. "Una volta effettuato il sequestro, mandiamo il mezzo in officina perché venga eseguita una perizia tecnica che ne verifichi le caratteristiche, a cominciare dalla potenza sviluppata e quindi dalla velocità che consente di raggiungere" ha precisato il comandante a Repubblica, il quale ha però sottolineato che "la situazione purtroppo al momento è molto ambigua e si presta a interpretazioni, perché la normativa in materia non è chiara".

Secondo il capo della Polizia Locale di Brescia, i monopattini rappresentano un mezzo "green" ed ecosostenibile per la mobilità, ma bisogna cambiare le norme e soprattutto dare ai venditori le informazioni corrette da trasferire poi agli utenti finali.