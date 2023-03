Anche registrare un podcast può essere pericoloso: un'auto è piombata in uno studio

Girare un podcast in un locale può essere un'esperienza molto pericolosa. Chiedetelo a Nathan Reeves, 20 anni, e Alexsey Reyes, 22 anni, che stavano appunto trasmettendo una nuova puntata del loro show, quando un SUV ha sfondato la vetrina del caffe dove si trovavano.

L'episodio, documentato da un video in presa diretta che trovate anche qui sopra, è avvenuto nella cittadina americana di Houston, in Texas, precisamente nel bar sito in Commerce St., in centro. Ad un certo punto, mentre i due ragazzi stavano tranquillamente parlando, si vede un SUV dietro di loro che sbanda finendo dritto (quasi) dentro il locale, nel dettaglio una Chevy Tahoe di colore nero.

"All'inizio è stato uno shock completo", ha raccontato Reeves parlando con Jalopnik. “Essendo creatori di contenuti, dopo esserci assicurati che tutti stessero bene e che nessuno morisse, ci siamo detti, 'oh mio Dio, non posso credere che abbiamo questo filmato' Quindi abbiamo deciso di trarre il meglio da una situazione davvero brutta”.

Nathan ha aggiunto: “Sono abbastanza sicuro che il SUV nero sia passato con il semaforo rosso e sia stato tipo colpito di lato, e poi ci sia venuto addosso. Penso che stessero cercando di correggere lo sterzo o qualsiasi altra cosa, come puoi vedere, e poi sono semplicemente entrati verso di noi”.

Alexsey Reyes, il ragazzo che nel video si vede sulla sinistra, è apparso letteralmente immobile, quasi un po' calmo a dire il vero, ma a riguardo ha spiegato: “Quando l'auto mi ha colpito da dietro ero come inchiodato al tavolo. Se fosse andato più veloce sarebbe potuta finire davvero male. Sono andato in completo shock, non sapevo esattamente cosa fare. Sto ancora elaborando l'intera situazione onestamente. Penso che l'adrenalina abbia sicuramente preso il sopravvento così all'istante – ha aggiunto - ovviamente abbiamo sentito il colpo, ma al momento nessun dolore grave. Entrambi ci siamo svegliati stamattina (ieri ndr) con la rigidità alla schiena, quindi ci stiamo facendo controllare dai dottori per assicurarci che stiamo bene perché ci sono sicuramente effetti a lungo termine che potrebbero verificarsi”.

Qualche ferita c'è stata, ma fortunatamente nessuno si è fatto male seriamente: “Mi sono ferito un po' sulla schiena – ha detto ancora Nathan - a causa di alcuni vetri che si erano rotti, ma ora mi sento già molto meglio. Sembra che non sanguini più”. Alexsey ha chiosato: “Siamo solo contenti che nessuno sia morto”.



Ovviamente quello appena descritto è solo l'ultimo caso di incidente con gli Sport Utility Vehicle, spesso e volentieri al centro delle nostre notizie. Di recente, ad esempio, vi avevamo raccontato di un clamoroso incidente all'incontro con tre SUV coinvolti e un passante miracolato. In un'altra occasione, invece, un SUV ha preso la rampa di un carroattrezzi decollando in volo.