Il giovane Kimi Antonelli 'chiama' la Formula 1: subito velocissimo nei test di Formula 2

La notizia della promozione del giovane pilota Kimi Antonelli in Formula 2 nel 2024 è stata accolta con grande entusiasmo nel mondo delle monoposto junior. A soli diciassette anni, Antonelli ha già segnato uno dei tempi più veloci nei test di Formula 2, durante la prima giornata sul circuito di Yas Marina.

Il giovane pilota italiano farà il salto dalle corse del Campionato Europeo di Formula Regional alla serie feeder di F1 nel 2024, sotto l'egida dalla prestigiosa squadra Prema Racing. Nel corso dei test, Antonelli ha registrato il secondo miglior tempo, a soli 0,165 secondi dal pilota della Ferrari Academy, Oliver Bearman, dimostrando la sua competitività già al debutto nella categoria.

Sebbene sia ancora presto per fare previsioni su possibili successi nel campionato del 2024, dato che non è facile inserirsi rapidamente nel panorama della Formula 2 (il salto di categoria è piuttosto netto), questo netto percorso di Antonelli sta attirando l'attenzione. Il richiamo, ovviamente, è alla carriera di Max Verstappen, che fece il salto di qualità passando alla Toro Rosso dopo appena un anno in Formula 3 (ecco tutti i record che Verstappen ha battuto solo durante questa straordinaria stagione).

La Mercedes notò Antonelli già nel 2019, quando lo incluse nel suo programma piloti junior. La promozione di Antonelli in Formula 2 dopo soli tre anni nelle monoposto junior rappresenta un passo sicuramente audace nella sua carriera, e che sta suscitando l'interesse degli appassionati e degli addetti ai lavori.