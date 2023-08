Giovane influencer in posa con la Ferrari: 'Ho fatto i soldi'. Ma era a noleggio

L'adolescente Dylan Huntley è reso noto sui social per come abbia accumulato una notevole ricchezza all'età di 15 anni. Huntley ha posato su una Ferrari 488 GTB, cercando di utilizzare l'auto come un simbolo visivo della sua prosperità. Tuttavia, la realtà è presto venuta a galla: stava semplicemente guidando una vettura noleggiata.

Lo stratagemma di Huntley è stato facilmente smascherato dai lettori attenti, grazie all'adesivo "Cloud9Exotics" visibile sul lunotto dell'auto. I commentatori sono persino riusciti a identificare l'auto sul sito web dell'agenzia di noleggio. Sfruttando la funzione "Community Notes" su Twitter, gli utenti hanno aggiunto che è comune per truffatori online posare con auto a noleggio cercando di farle passare per proprie.

In risposta, Huntley ha rincarato la dose difendendo la sua scelta di noleggiare supercar invece di comprarle, accompagnando la sua affermazione con uno sfondo di una McLaren 570S. Tuttavia, c'era un problema: l'auto si è rivelata essere un noleggio da un'azienda nota perchè non concede noleggi ai guidatori sotto i 21 anni. Quindi, è probabile che Huntley stesse guidando una supercar noleggiata dai suoi genitori o da altri sostenitori.

Internet è ricco di "milionari" desiderosi di mostrare la loro ricchezza e di convincere gli altri di qualcosa con una loro narrazione. Su Youtube Tesla è l'auto più popolare, ma mostrare di possedere un veicolo molto costoso serve anche come vetrina per rimarcare il loro presunto status elevato. Tuttavia, questa strategia perde valore se il pubblico smaschera le apparenze, come in questo caso.

Un conto è far vedere di avere una bella macchina, ma poi mostrarsi incapaci di capire che macchina sia, come il caso della influencer che cercava di mettere benzina su un Tesla, un conto però è quando si cerca di ingannare le persone mostrando macchine che non si possiedono. Anche con un reddito elevato, l'ostentazione delle supercar appare come un modo goffo di costruirsi un'immagine. Risulta ancor più triste se si fa ciò con un'auto che si è dovuti far noleggiare dai propri genitori.