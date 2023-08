Giovanardi vs Wendlinger al CIS 1997: fra l'Alfa 155 e l'A4 il più bel duello di sempre?

Gli anni '80 e '90 sono considerati storicamente i due decenni più belli per quanto riguarda il motorsport. Fu infatti un ventennio di sperimentazioni e di proposte estreme che portarono a campionati fantastici quanto pericolosi.

L'emblema del motorsport di quel periodo furono le maledette Gruppo B, campionato che venne abolito per le numerose vittime fra i piloti. Ma è sempre in quegli anni in cui si disputarono a detta degli esperti i più bei tornei fra le vetture turismo.

Erano gli anni della mitica Alfa Romeo 155, vettura da un miliardo di euro che sconfisse i tedeschi al DTM, e che si rese protagonista anche di un memorabile duello avvenuto nel 1997. Protagonista fu il mitico “Piedone” Giovanardi, uno dei piloti del Belpaese più stimati e amati per via della sua spregiudicatezza.

Del resto in quei mitici anni chi si metteva sul sedile di un'auto da corsa pensava a tutto tranne che a guidare con timidezza, e uno dei casi più lampanti è la famosa “Vendetta di Nannini” mossa che fece entrare il pilota senese nella leggenda.

Non da meno fu appunto Giovanardi, protagonista di un duello memorabile con il tedesco Karl Wendlinger durante una tappa del Campionato Italiano Superturismo 1997. Il primo era alla guida appunto di una 155, mentre il secondo di un'Audi A4 e sul circuito Riccardo Paletti di Varano, con una pioggia battente, regalarono uno spettacolo che ancora oggi, al ricordo, entusiasma migliaia di appassionati.

Giovanardi doveva vincere quella gara per potersi aggiudicare il titolo di campione ma sulla sua strada trovò appunto il tedesco, che prima del terribile incidente a Monaco nel 1994 veniva considerato uno degli astri nascenti della Formula 1, ancora di più del connazionale Schumacher.

I due corsero tre giri senza esclusione di colpi, con sportellate su sportellate e persino un paraurti posteriore dell'Alfa Romeo 155 completamente divelto. Erano anni in cui il regolamento lo permetteva, e i piloti non avevano affatto paura a darsele di santa ragione in pista pur di vincere.

Per la cronaca Giovanardi riuscì ad avere la meglio sul tedesco ma la gara venne vinta alla fine da Capello mentre il titolo fu assegnato a Naspetti, che trionfò con la sua BMW 320i: quel duello, che trovate qui sopra, resterà nella storia.