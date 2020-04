Giornata della Terra 2020: la Svezia chiude ufficialmente la sua ultima centrale a carbone

Nella Giornata della Terra 2020 arrivano anche buone notizie in chiave futura poiché la Svezia, pochi giorni dopo l'Austria, ha ufficialmente chiuso la sua ultima centrale elettrica a carbone in assoluto, in anticipo coi tempi di ben due anni.

Stockholm Exergi, società che svedese che si occupa della produzione di corrente elettrica nel Paese, ha dichiarato:"L'impianto a carbone KVV6 di Värtaverket è stato operativo e ha fornito energia agli abitanti di Stoccolma dal 1989. Adesso è chiuso."

"L'inverno mite ha avuto come conseguenza il non utilizzo delle riserve, e ora si è potuto chiudere tutto per sempre. Il nostro obiettivo è per una produzione di energia tratta completamente da energie rinnovabili o da energia riciclata. La chiusura della KVV6 sta a significare che tutto l'utilizzo di carbone precedentemente programmato cesserà, e le emissioni di CO2 della Stockholm Exergi saranno dimezzate."

Buone nuove per l'ambiente e per i possessori di auto elettriche, le quali saranno sempre meno inquinanti grazie a una generazione di energia mai così pulita e sostenibile. L'ottimismo arriva anche da Europe Beyond Coal, secondo la quale società altri Paesi sono destinati nel breve termine a seguire le orme svedesi. Tra questi troviamo Francia (2022), Slovacchia e Portogallo (2023), il Regno Unito (2024) e infine Italia e Irlanda (2025). Insomma l'Accordo di Parigi comincia, almeno da questo punto di vista, a dare i suoi frutti, anche perché altre cinque Nazioni seguiranno quelle appena citate entro il 2030: Grecia, Paesi Bassi, Finlandia, Ungheria e Danimarca.

Meno buone le notizie sull'inquinamento dagli pneumatici, i quali sono stati indicati come maggiore fonte in assoluto di microplastiche, che inquinano il nostro cibo e la nostra acqua in modo insostenibile. Mercedes-Benz ha dal suo canto scelto un modo particolare di festeggiare questa ricorrenza: un viaggio in Giappone a bordo della Vision EQS concept completamente elettrica.