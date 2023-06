Una giornata di fuoristrada con modelli di ogni tipo ma...in scala 1:18

Inutile nasconderlo, il modellismo ha un certo fascino specie quando abbraccia il mondo dei motori. Non tutti possono permettersi un certo tipo di veicolo, e soprattutto non possono averlo dentro casa per essere ammirato in ogni momento: qui entrano in gioco i modelli in scala che, se radiocomandati, possono avventurarsi in esterna.

Un amante dell’offroad ad esempio, magari non può permettersi un garage con tutti i suoi modelli fuoristrada preferiti, ma se questi diventano repliche in scala allora si che la situazione cambia, e tutti insieme si possono radunare per organizzare una giornata di sano offroad, ovviamente in miniatura, e a quel punto documentare il tutto con un taglio fortemente cinematico diventa una conseguenza pressoché ovvia.

È proprio quello che ha fatto il canale YouTube Miniature Automobiles, che ha portato su un terreno accidentato una Mercedes Classe G G500, una Lada Niva, una Suzuki Jimny, una Jeep Wrangler e un Ford Bronco (a proposito, il Ford Bronco sta arrivando in Europa). La maggior parte di esse replicano le controparti reali e in allestimento di serie, ma la Lada Niva invece è più aggressiva delle compagne, con tanto di dotazione ed equipaggiamento extra sul tetto.

Come nella realtà, il convoglio si cimenta in un percorso che offre di tutto, dal fango profondo alle salite più ripide e impervie, per poi ritornare nel garage di casa, anch’essa riprodotta in maniera certosina. Ma le immagini parlano più di mille parole, dunque mettetevi comodi e godetemi un paio di minuti persi in un mondo in miniatura.