Una giornata con la Bugatti Chiron SS a base di Autobahn tedesche e un giro al Nurburgring

Se Bugatti vi chiamasse e vi desse la possibilità di passare una giornata intera in compagnia della Chiron Super Sport, voi cosa fareste? Le possibilità sono tante, ma i ragazzi di Top Gear non hanno avuto dubbi sulle attività da svolgere per l’occasione: una veloce corsa sulle Autobahn e un giro di pista sul Nordschleife.

L’ultimo video caricato sul canale YouTube ufficiale del magazine inglese si racconta proprio questa giornata a bordo della velocissima Chiron Super Sport, un’auto che fa tremare la strada soltanto mettendola in moto. Partendo dalla fabbrica di Molsheim, Jack Rix si è quindi diretto verso la Germania, per mettere alla prova le doti velocistiche della vettura sulle autostrade senza limiti tedesche, rimanendo distante dagli oltre 400 km/h che è in grado di raggiungere, ma andando comunque ben oltre i 310 km/h con una naturalezza e una facilità di guida disarmanti.

Soltanto negli ultimi mesi, abbiamo visto moltissime “run” di velocità sulle Autobahn, con velocità incredibili anche da auto che non proprio delle supercar, come l’Audi RS3 preparata da 666 CV che va oltre i 300 km/h. A differenza di molte altre auto però, la Bugatti Chiron SS è stata costruita con le alte velocità in mente, tanto da vantare anche una modalità dedicata alle Autobahn, che ottimizza la vettura per rimanere attaccata all’asfalto e restituire un feeling ottimale al pilota.

Dopo averle sgranchito le gambe in autostrada ha raggiunto il circuito del Nurburgring per prendere parte ad un giro di pista durante una sessione dedicata ai turisti, sotto la pioggia. Per l’occasione, accanto all’editor di Top Gear si è seduto Andy Wallace, l’ex pilota automobilistico che ha segnato il record di velocità a bordo della Chiron Super Sport sul circuito test di Ehra-Lessie, dove ha raggiunto 490,48 km/h. Salite anche voi a bordo e gustatevi lo spettacolo.