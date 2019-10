Giornalista licenziato dopo aver danneggiato in diretta TV auto d'epoca

Quello che ci arriva oggi agli occhi ha dell'incredibile: un uomo è stato licenziato per aver danneggiato o maltrattato auto di proprietà privata, esposte ad un salone regionale, mentre era tra l'altro in diretta televisiva. Potete assistere al tutto dal video in basso.

E' successo domenica scorsa, e tutti coloro che erano sintonizzati su CBS 13 Sacramento (emittente Californiana), hanno assistito alla pazzesca scena che è andata in onda quella mattina. L'emittente aveva intenzione di puntare i riflettori sul Sacramento International Auto Show, che tra le altre cose culminava proprio quel giorno.

A mostrarcelo in diretta c'era il corrispondente Angel Cardenas, uomo che ha immediatamente e inconfutabilmente dimostrato di non avere la più pallida idea di quello che stava facendo, finendo per entrare in aree ad accesso limitato e disporsi in stile modello sulle auto in esposizione.

"Nessuno è qui a dirmi in quale auto non posso entrare, perché alcune di esse sono off limits. Così scatenerò live la mia parte selvaggia. Che ne pensi di questa posa Tina?" Questo le parole pronunciate dallo strano tipo, mentre saliva sul posteriore di una Ford Thunderbird gialla.

Si tratta di una delle tante vetture cedute in prestito al salone dal Sacramento Classic Thunderbird Club, stando a quando dichiarato da Tire Meets Road, ma non si tratta della sola auto maltrattata. Cardenas è salito anche bordo di un'altra Thunderbird, ma nell'atto di aprire la portiera per entrare, l'ha sbattuta contro la fiancata di un'altra macchina posteggiata di fianco, danneggiandola. Durante la follia ha riportato:"Mi sento come un bambino in un negozio di caramelle in assenza dei proprietari, perché puoi fare di tutto."

Ma non è finita qui, purtroppo no. Infatti non contento, prima di chiudere il collegamento, è salito sul cofano di una nuovissima Ford Explorer Hybrid, imitando di nuovo una posa da modello, per poi essere subito rimproverato da qualcuno al di fuori dell'inquadratura.

CBS Sacramento ha subito provveduto ritirato il segmento dal suo sito internet, ma il pubblico da casa non ha potuto non assistere alla tremenda stupidaggine live, e ha quindi espresso tutto il suo malcontento. Il più arrabbiato però è sicuramente stato il produttore dello show automobilistico, che ha subito telefonato al mangaer della stazione CBS. Il risultato? Ovviamente il licenziamento immediato di Cardenas, stando a quanto rivelato su Facebook (post in fondo alla pagina).

Per concludere vi informiamo che la nuova Ford Explorer è tra l'altro appena stata lanciata sul mercato, e la casa automobilistica americana ha in mente di proporre anche un SUV elettrico ispirato alla Ford Mustang.