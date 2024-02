Giorgia Meloni su Stellantis: 'Bizzarro, incentivi non vanno a un'azienda sola'

Continua il tira e molla tra il Governo Meloni e il CEO di Stellantis Carlos Tavares, con la premier Giorgia Meloni che ha commentato in prima persona le ultime uscite del top manager.

L’1 febbraio scorso il Ministro Adolfo Urso ha incontrato Stellantis al Tavolo Automotive per discutere degli incentivi auto 2024, sembra però che si sia arrivati a tutto tranne che a un accordo. A quanto si sente, Stellantis avrebbe tirato eccessivamente la corda, chiedendo al Governo incentivi “esclusivi” per aiutare in particolare i modelli costruiti in Italia. A tal proposito per saperne di più sulla questione: quali modelli vengono prodotti attualmente in Italia?

Qualora una nuova tornata di incentivi non andasse a favorire i modelli Stellantis, gli impianti italiani del gruppo sarebbero a rischio - sempre a detta del gruppo italo-francese. Ora sulla questione è intervenuta persino la premier Giorgia Meloni che ha detto, senza mezzi termini: “Gli incentivi di un Governo non possono essere rivolti a un’azienda nello specifico. Quello che ho letto mi è parso abbastanza bizzarro. Noi siamo interessati a ogni forma di investimento che possa produrre più posti di lavoro. Il rapporto dev’essere equilibrato”.

Anche se l’ipotesi di fusione tra Stellantis e Renault si è rivelata essere del tutto fantasiosa, resta l’interesse del Governo italiano a diventare socio azionario di Stellantis, cosa che tra l’altro il Governo francese è già con una quota del 9,9%. Gli incentivi non potranno favorire soltanto Stellantis, dunque, ma dovranno essere rivolti all’intero mercato. Il Ministro Urso però è interessato anche a salvaguardare i posti di lavoro e gli impianti italiani, magari attirando nuovi marchi automotive nel Paese: “Il prossimo anno gli aiuti potrebbero andare a chi produce o intende produrre in Italia, magari una seconda casa automobilistica” oltre Stellantis. Il gruppo italo-francese e il Governo Meloni sono dunque ai ferri corti, nel frattempo si attende ancora il DPCM che aggiorni gli attuali incentivi auto, rimasti con le “vecchie” quote del 2023, un ritardo che sta pesando in particolar modo al settore elettrico - non a caso Renault ha deciso di anticipare i nuovi incentivi di tasca sua.