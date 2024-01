Giorgia Meloni, SMS a Stellantis: 'Vogliamo produrre 1 milione di auto in Italia'

Dopo i violenti botta e risposta degli ultimi giorni tra Giorgia Meloni e Stellantis, ecco che una dichiarazione del Presidente del Consiglio potrebbe far calmare le acque, ma non troppo... La Premier sembra ammiccare al Gruppo automobilistico e ammette che in Italia "vogliamo tornare a produrre un milione di auto l'anno".

I giorni scorsi, infatti, sono stati caratterizzati da aspri commenti della Meloni (e non solo) diretti proprio verso Stellantis, John Elkann e l'amministratore delegato Carlos Tavares, il quale aveva risposto così: 'Ok incentivi elettriche ma persi 9 mesi, altro produttore in Italia? Un rischio'. Comunque, le critiche erano arrivate anche da un'altra fazione politica, e soprattutto da Carlo Calenda (segretario di Azione) che durante un'intervista rilasciata al quotidiano il Messaggero aveva utilizzato termini forti puntando il dito proprio contro Stellantis e il suo operato.

Adesso, però, Meloni sembra aprire uno spiraglio per il dialogo, anche se i rimproveri non mancano. Dunque, durante l'ultimo question time la Premier, rispondendo a una domanda di Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Per-Renew Europe ha ammesso che "il gruppo Fiat e i marchi italiani collegati rappresentano una parte molto importante della storia industriale nazionale, in termini occupazionali e di ricchezza prodotta, un patrimonio economico che merita la massima attenzione", e proprio per questa ragione bisogna "anche avere il coraggio di criticare alcune scelte del management e del gruppo quando sono state distanti dall'interesse italiano, come mi è capitato di fare, spesso nell'indifferenza generale", ha commentato Meloni (parole riportate dall'ANSA).

Indice puntato sul rapporto tra Stellantis e la Francia (Stellantis ha 9 auto in leasing sociale in Francia: si parte da 49 euro al mese per la 500). Il Presidente del Consiglio ha continuato: "Penso allo spostamento della sede legale e fiscale fuori dall'Italia o alla fusione che celava un'acquisizione francese dello storico gruppo italiano: tanto che oggi - continua il virgolettato dell'ANSA - nel CdA di FCA siede un membro del governo francese, non è un caso se le scelte industriali del gruppo tengono maggiormente in considerazione le istanze francesi rispetto a quelle italiane". Critiche a parte, l'Italia tornerà mai a produrre 1 milione di veicoli annui? Ricordiamo che per il 2023 la previsione (di Gianmarco Giorda, direttore dell'Anfia) era di 900.000 unità, ma non sono mancate le polemiche riguardo la (mala) salute degli stabilimenti automobilistici italiani.